Roncadelle, sinti via dall’ex cava occupata domenica

(red.) E’ chiaro che l’occupazione da parte delle roulotte la scorsa domenica pomeriggio 16 febbraio nell’ex cava Borotto di via Santa Giulia a Roncadelle, nel bresciano, era una forma di protesta. Infatti, da tempo quindici sinti italiani iscritti all’Anagrafe del paese chiedono una sistemazione definitiva dopo essere stati costretti a lasciare l’area di via Ghislandi. E proprio domenica, come uno degli ultimi atti, la carovana aveva raggiunto via Santa Giulia forzando il cancello d’ingresso e usando un mezzo agricolo per rimuovere una serie di blocchi in cemento.

Quella forma di protesta è durata circa due giorni e mezzo, visto che come dà notizia il Giornale di Brescia tutto è tornato in regola nella notte tra martedì 18 e ieri, mercoledì 19. Sul posto non ci sono più tracce dell’occupazione abusiva e la sensazione è che la denuncia minacciata dal proprietario di quell’area – che comunque intende andare avanti nell’azione legale – abbia indotto le famiglie a lasciare la zona.

Tra l’altro, quella è una delle aree indicate dal prefetto di Brescia Attilio Visconti come possibile soluzione definitiva. E terminata l’occupazione abusiva, alcune roulotte sono state notate nella zona di Pianera, altra soluzione individuata dalla prefettura e anche se in questo periodo non è ancora attrezzata.