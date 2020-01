Roncadelle, camper nomadi occupano area industriale

(red.) Si torna a parlare dei camper e delle roulotte di una famiglia sinti iscritta all’ufficio Anagrafe del Comune bresciano di Roncadelle, ma per i quali non è stata ancora trovata una sistemazione definitiva. L’ultimo aggiornamento in ordine di tempo è giunto mercoledì sera 22 gennaio quando l’insediamento si è piazzato nell’area artigianale del paese in via Villanuova, non distante dal centro commerciale Elnòs Shopping.

Le prime a informare l’amministrazione comunale sono state le aziende presenti sul posto e sottolineando come l’accampamento abbia raggiunto le aree verdi davanti alle fabbriche. Per questo motivo è già partita un’ordinanza di sgombero che la famiglia dovrà rispettare nei prossimi giorni.

D’intesa con il prefetto di Brescia Attilio Visconti, che è stato già interessato della vicenda, si era deciso che i nomadi per il momento potessero stare nella zona di Santa Giulia al confine con Travagliato e Castegnato. E lunedì mattina 27 gennaio è previsto un altro incontro per trovare una soluzione, si spera definitiva.