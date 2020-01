Roncadelle, si cerca ancora una soluzione per i nomadi

(red.) Il vertice del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri, martedì 7 gennaio, in prefettura a Brescia sui fatti di via Maggia, ha dato anche l’occasione per tornare a parlare dei nomadi di Roncadelle ancora in cerca di una sistemazione. Il prefetto Attilio Visconti ha ammesso che al momento è tutto ancora fermo e i tempi si stanno allungando. La soluzione indicata era quella di muovere camper e roulotte della famiglia di nomadi coinvolti nella cava Gaffurini, ma su questa zona resta ancora aperto un concordato preventivo.

I diretti interessati si stanno muovendo continuamente ed erano arrivati anche fino all’Eib a Chiesanuova. Tuttavia, i residenti si sono lamentati e ora si dovrà assistere a un’altra migrazione. I coinvolti sono quindici soggetti iscritti all’Anagrafe di Roncadelle e infatti il prefetto ritiene che debba essere proprio il Comune dell’hinterland a trovare una sistemazione per loro.

E visto che i tempi per la cava Gaffurini si stanno allungando, si è pensato di riportare i nomadi proprio a Roncadelle, in via Santa Giulia della Pianera. L’amministrazione comunale dovrà fornire luce e acqua e intanto è stato annunciato anche un incontro con il prefetto e la Provincia. L’obiettivo sarà quello di sollecitare il magistrato competente a velocizzare i tempi della pratica sulla cava per poi portare all’interno le famiglie come soluzione definitiva.