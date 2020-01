Rezzato, porta l’auto a lavare. Ma finisce nel fiume Naviglio

(red.) Aveva intenzione di lavare la sua auto in una delle diverse stazioni di autolavaggio presenti nel bresciano e invece si è trovata la propria vettura finire nel fiume. E’ successo a Rezzato, nell’hinterland, ieri pomeriggio giovedì 2 gennaio. Il proprietario di una Dacia Sandero aveva raggiunto la stazione di lavaggio in via Mazzini posteggiando la sua auto in attesa di essere pulita e lavata.

Ma forse per una distrazione, come il freno a mano non inserito, oppure un guasto meccanico, hanno portato il veicolo a muoversi da solo e ad acquistare velocità lungo una scarpata presente accanto all’autolavaggio. Così il mezzo si è poi inabissato nel fiume Naviglio.

All’interno del veicolo non c’era nessuno e il proprietario non ha potuto fare altro che allertare i vigili del fuoco per recuperare la vettura. Gli operatori hanno raggiunto il posto e con una gru hanno riportato in superficie il mezzo.