Flero, distrugge statua Gesù Bambino e pubblica video sui social

(red.) E’ un atto sacrilego e di profanazione in cui non c’è nulla di anonimo quello avvenuto in una notte precedente a lunedì 30 dicembre sul sagrato della parrocchia di Flero, nell’hinterland bresciano. E’ successo intorno alla mezzanotte quando un ragazzino, che aveva appena rubato la statua di Gesù Bambino dal presepe, si è spostato di qualche metro e, a favore di cellulare e ripreso dagli amici, ha scagliato l’effige a terra e distruggendola (foto dal gruppo “Sei di Flero se” su Facebook).

Dell’episodio ne dà notizia il Giornale di Brescia segnalando anche come il video ripreso dal cellulare sia finito su Instagram. E tra l’altro non si tratta di giovani sconosciuti, ma noti in paese. Per loro si sarebbe trattata solo di una bravata, anche come gesto di sfida, ma la preoccupazione ha assalito il parroco don Alfredo Scaroni.

A capo della chiesa della Conversione di San Paolo, interpellato dal quotidiano ha detto di aver sentito dei rumori e voci di ragazzini e poi di aver recuperato i pezzi della statuetta. Ieri mattina, domenica, la notizia è diventata di dominio pubblico e nel frattempo il parroco ha provveduto a sostituire l’elemento con un altro. Mentre è pronta una denuncia ai carabinieri per segnalare il fatto e portare ai provvedimenti del caso.