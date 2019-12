Auto sui binari investita da un treno merci, lenta ripresa sulla Bs-Vr

(red.) Dalle Ferrovie dello Stato fanno sapere che alle 8,40 è ripresa, anche se su un solo binario, la circolazione ferroviaria fra Brescia e Rezzato. Prosegue la riprogrammazione del servizio ferroviario con ritardi, cancellazioni e limitazioni e continua anche l’intervento delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana.

Da questa mattina all’alba, sabato 28 dicembre, la circolazione ferroviaria è sospesa dalle 5,45 fra Rezzato e Brescia, lungo la linea Brescia-Verona, per la presenza di un’auto sui binari (foto di archivio) e investita da un treno merci in transito. Secondo alcune informazioni, sembra che il veicolo condotto da un 21enne non abbia rispettato il segnale di chiusura a un passaggio a livello nei pressi di Rezzato. La segnalazione al 112 è arrivata intorno alle 6,10 facendo giungere sul posto un’ambulanza da Mazzano, insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia di Stato di Brescia.

Sembra che il conducente non abbia subito particolari ferite ed è stato soccorso. Come informano da Trenord, i tecnici stanno provvedendo alle operazioni necessarie per rimuovere il veicolo sui binari, per liberare la linea e riprendere la regolare circolazione. Nel frattempo era in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario tra cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso. Sul posto sono presenti anche le squadre tecniche di Rfi e l’autorità giudiziaria per i rilievi di rito.

I treni regionali vengono fermati nelle stazioni di Brescia, Lonato e Rezzato e sono stati richiesti servizi sostitutivi con autobus. I treni della lunga percorrenza sono stati invitati a percorrere l’itinerario alternativo via Bologna. Una situazione che ha messo in crisi la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Treviglio-Brescia-Verona.