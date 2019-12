Castel Mella, genitore di uno studente nel mirino per post nazi

(red.) A Castel Mella, nell’hinterland bresciano, è scoppiato un caso intorno a un rappresentante dei genitori della scuola elementare che spesso ha postato sui social network alcune foto inneggianti al nazismo e fascismo con tanto di svastiche e croci celtiche. E addirittura avrebbe immortalato il proprio figlio travestito da Hitler. Della vicenda ne dà notizia Bresciaoggi che riporta come uno degli altri genitori di una classe quarta, tra l’altro educatore, abbia deciso di segnalare quella persona ai carabinieri.

Potrebbe trattarsi di apologia di nazifascismo e del caso sono state avvertite anche varie associazioni antifasciste. Ma il destinatario finale è il dirigente scolastico al quale il segnalatore ha chiesto di prendere provvedimenti, al momento mai arrivati. Il caso è diventato anche politico, tanto da muovere una lista presente in Consiglio comunale.

Tuttavia, dal Comune fanno sapere che non possono fare nulla, visto che il rappresentante dei genitori non è un incarico pubblico, ma viene invece scelto dai genitori. A livello scolastico non sarebbero mai emersi nemmeno problemi sul conto di quel padre segnalato. Nel frattempo la situazione è in evoluzione per capire se e quali provvedimenti verranno presi.