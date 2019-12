Rezzato, rubano all’apertura della pista di pattinaggio

(red.) Due giovani italiani sono finiti nei guai a Rezzato, nell’hinterland bresciano, nel momento in cui domenica pomeriggio 8 dicembre si stava inaugurando la pista di pattinaggio all’oratorio San Giovanni Bosco. Sembra che i due fossero intenzionati a rubare l’incasso dello stand dei dolci e invece poi hanno ripiegato su uno zainetto a disposizione di uno dei volontari che serviva durante la manifestazione.

L’idea dei due ladruncoli è che all’interno di quella sacca ci fosse parte dell’incasso e invece si sono dovuti accontentare di una decina di euro. E hanno scoperto loro malgrado che il gioco non vale la candela, visto che la loro azione è stata ripresa dalle telecamere di cui è dotato il centro di aggregazione. Le immagini sono state analizzate dai carabinieri che hanno visionato i colpevoli – a volto scoperto – e trovato lo zaino con all’interno alcuni documenti in una via del paese.