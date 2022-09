Gardone Riviera, il Premio del Vittoriale all’architetto Mario Botta

Gardone Riviera. Si terrà nel contesto della festa «Sembra che il “Parente” mi esprima», la cerimonia di assegnazione dell’annuale Premio del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia), conferito dalla Fondazione a personalità di spicco nei più disparati ambiti del sapere – dal cinema alla scienza, dalla musica alla medicina – che abbiano lasciato, e continuino a lasciare, una traccia importante del loro operato.

Ed è l’architetto e designer Mario Botta il premiato di questa XIII edizione: alla chiusura del progetto «Riconquista», portato a termine nell’anno del centenario, e in occasione dell’inaugurazione e della prima apertura al pubblico del Portico del Parente appena restaurato, è all’architettura che il Vittoriale sceglie di rendere omaggio, con il dono della riproduzione dell’ormai celebre cavallo blu di Mimmo Paladino – che dall’Anfiteatro veglia sul Lago di Garda.

«Il genio di Mario Botta- si legge nella motivazione redatta dal Presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri- ha diffuso nel mondo il gusto per la bellezza di Gabriele d’Annunzio e l’arte di Gian Carlo Maroni, riuscendo a rendere ancora più bello persino il Vittoriale degli Italiani».

Ancora nel 2016 infatti, Mario Botta aveva sancito la sua amicizia con il Vittoriale con il dono della fontana-albero Vittori_ALE, posta tra le cascate e i giochi d’acqua delle Vallette come simbolo contemporaneo, in perenne dinamismo, del panismo dannunziano, e dove già d’Annunzio ne aveva pensata una, ora non più funzionante.

L’appuntamento è quindi per sabato 17 settembre alle17.30, al termine di una giornata ricca di inaugurazioni di nuove mostre – tra cui una dedicata a Alberto Helios Gagliardo e una personale del contemporaneo Franco Rinaldi – e di nuovi progetti che inaugureranno l’anno 2022/23, tra libri, donazioni, collaborazioni, e nuovi amici.

Per l’occasione l’ingresso al Parco del Vittoriale sarà gratuito per tutta la giornata del 17 settembre.