Desenzano, spesa “omaggio” da 1200 euro: tre arresti

Desenzano del Garda. Conoscevano il supermercato perchè ci lavoravano da tempo, come dipendenti di una cooperativa con funzioni logistiche e così, approfittando del loro impiego hanno pensato anche di fare la spesa gratis, caricando in auto merce per un valore di 1200 euro.

Ma sono stati sorpresi in flagranza dalla vigilanza, insospettita dagli strani movimenti notturni all’interno della rivendita.

In manette sono finiti tre uomini, originari della Campania, di 43, 38 e 35 anni, arrestati in flagranza mentre rubavano al supermercato Penny Market di Desenzano del Garda (Brescia). Il più anziano è risultato pregiudicato per contrabbando. I tre devono rispondere di furto aggravato: l’arresto è stato convalidato ed il processo fissato per ottobre. I tre sono a piede libero, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al negozio. Secondo quanto si apprende, dall’inizio dell’anno gli ammanchi di merce dagli scaffali del discount ammonterebbero a diverse decine di migliaia di euro. Le indagini sono in corso.