Alla Rocca di Lonato Recital d’Opera con Massaro e Falcier

Lonato del Garda. Nel mese di agosto prosegue l’edizione 2022 del Grande in Provincia, il progetto musicale realizzato dalla Fondazione del Teatro Grande con la Provincia di Brescia e la collaborazione della Fondazione Provincia di Brescia Eventi.

Dopo i seguitissimi appuntamenti nel Sebino la rassegna si sposta ora a est verso la sponda bresciana del Lago di Garda. Martedì 2 agosto alle 21 sarà la Rocca di Lonato del Garda ad ospitare il prossimo Recital d’Opera in calendario.

Il noto complesso monumentale di straordinaria bellezza, oggi gestito dalla Fondazione Ugo da Como, comprende la Rocca visconteo veneta, una delle fortificazioni più imponenti di tutta la Lombardia, e la Casa-museo detta del Podestà dove è conservata una raccolta di circa 50mila volumi – tra le collezioni private più importanti in Italia settentrionale. Il castello si affaccia da un lato sulla parte meridionale del Lago di Garda e, dall’altro, sul suggestivo centro storico del paese.

In questa ambientazione martedì 2 agosto si esibiranno Barbara Massaro, soprano, e Matteo Falcier, tenore, accompagnati al pianoforte dal Maestro Alessandro Trebeschi. Il panorama lacustre farà da cornice al concerto proposto in cui si potranno ascoltare arie tratte dai capolavori di

Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Georg Friedrich Händel, Georges Bizet, Ruggero Leoncavallo e Gaetano Donizetti.

L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 030 91392226 (tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00), oppure all’indirizzo info@lonatoturismo.it.

In occasione del concerto sarà inoltre possibile usufruire del biglietto ridotto (6euro ) per accedere alla visita guidata alla Casa del Podestà prima dell’inizio del concerto, dalle 18.30 alle 20.45.

Per informazioni e prenotazioni: 0309130060, oppure info@fondazioneugodacomo.it.

L’accesso all’evento si effettua da Via Rocca 2. Si ringraziano Comune di Lonato e Fondazione Ugo da Como.

I concerti della rassegna Il Grande in Provincia riprenderanno a fine mese con gli appuntamenti del 30 agosto a Dello e del 31 agosto a Puegnago del Garda.