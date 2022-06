Bis di Guido Malinverno a Desenzano: vittoria senza il ballottaggio

Desenzano. Hanno decretato la vittoria al primo turno per il sindaco uscente Guido Malinverno gli elettori di Desenzano del Garda. Malinverno (Fratelli d’Italia, Lega Salvini Lombardia, Idee in comune Desenzano e Forza Italia) ha ottenuto una vittoria schiacciante, tanto che il suo doppio mandato è giunto senza bisogno del ballottaggio. Manca ancora il dato definitivo, ma il centrodestra ha superato il 57% dei consensi.

Per gli sfidanti l’ordine delle preferenze è stato il seguente: Stefano Terzi (Desenzano Popolare, Desenzano Progetto Futuro, Pd, Psi, Azione) 32%, Andrea Spiller (Movimento 5 Stelle) 7%, Patrizia Solza (Per l’Italia con Paragone Italexit), Eugenia Ghinda (Lista Civica Popolo Libero) ed Ernesto Taveri (Il Popolo della famiglia – Civica Ancora Italia).