Moniga, bresciano di 30 anni salvato dal barista e da due svizzeri

Moniga del Garda. Non aveva 40 anni e non era un turista straniero, così come non erano tedeschi i due uomini che hanno aiutato a salvargli la vita. Grazie al contributo di un lettore sono state meglio precisate le circostanze di un fatto di cronaca avvenuto domenica 5 giugno a Moniga del Garda, conclusosi con il salvataggio di un bagnante, un bresciano di circa 30 anni.

L’uomo si è sentito male in acqua ed è stato trascinato a riva dalla ragazza che era con lui, poi a salvargli la vita è stato il pronto intervento del barista bresciano del chiosco “Malibù beach”, adiacente alla spiaggia del Camping Fontanelle, insieme con quello di due turisti svizzeri, operatori del soccorso alpino elvetico, che si trovavano per caso sul posto.

Il barista, dopo avergli liberato le vie respiratorie, ha praticato al bagnante la respirazione, mentre i due turisti svizzeri applicavano il massaggio cardiaco. Con il loro intervento hanno salvato la vita allo sventurato fino all’arrivo dell’ambulanza che avevano allertato. Grazie alla loro tempestività si è evitata una tragedia.