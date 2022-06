Molestie sul treno, «Le vittime molte di più, denunciate»

Peschiera del Garda. Dopo la maxi rissa di Peschiera del Garda la Prefettura di Brescia ha disposto «l’intensificazione delle misure preventive territoriali e dei controlli mirati presso le principali stazioni di partenza». Una decisione arrivata dopo un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel quale – come spiega la Prefettura – sono state esaminate le problematiche di sicurezza connesse all’intenso movimento di giovani che, utilizzando treni regionali, soprattutto nei fine settimana, raggiungono le principali località turistiche del lago di Garda».

«In tribunale non si fanno processi sociologici. Considerata l’estrema gravità di quanto accaduto, è comprensibile invocare il massimo rigore ma occorre attribuire con assoluta certezza i singoli reati a chi li ha commessi». Lo ha detto il procuratore reggente di Verona Bruno Francesco Bruni.

Sono due le inchieste aperte dalla procura scaligera, entrambe a carico di ignoti, «nei confronti di persone da individuare» e che riguardano due filoni: il primo per «danneggiamenti, risse, lesioni, rapine, devastazioni, vandalismi, interruzione di pubblico servizio», mentre la seconda riguarda le molestie sessuali subìte e denunciate in treno da almeno cinque minorenni, residenti nella provincia di Milano e di Pavia.

Al riguardo si è ipotizzata una trentina di sospettati, ma nessuna delle ragazzine è stata finora in grado di riconoscere da foto e video i responsabili dei palpeggiamenti, indicando solo tatuaggi, capi d’abbigliamento e altri particolari a cui sarà comunque possibile trovare riscontro dai filmati. Secondo il procuratore le vittime sarebbero più numerose rispetto alle 5 che hanno sporto denuncia, «almeno il doppio».

Da qui l’invito e l’esortazione a sporgere denuncia anche da parte di altre vittime, finora rimaste in silenzio. Si tratta di una scelta, è stato ribadito dalla procura di Verona «libera», ma che potrebbe dare maggiori possibilità di arrivare all’identificazione degli autori di quanto avvenuto.

Per quanto concerne le prove a disposizione degli investigatori per stringere il cerchio sul branco si profilano, oltre alle possibili testimonianze dirette, principalmente due piste: le decine di filmati pubblicati sui social e le immagini di videosorveglianza girate alla stazione di Peschiera e nei pressi del lungolago.