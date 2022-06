Iniziato il restyling de Le Vele di Desenzano; presto un’immagine più fresca

Desenzano del Garda. Promos, fondata Carlo Maffioli e oggi guidata dai figli Filippo e Tomaso, consolida la sua presenza sul territorio con due grandi operazioni: La conclusione del processo di acquisizione, insieme a un importante fondo americano, del Complesso Commerciale Le Vele a Desenzano e L’incarico per la gestione del Parco Commerciale Campogrande a Brescia.

Progetti che coinvolgono due delle strutture più importanti nel bresciano: il parco commerciale più grande della città e il complesso più visitato dai turisti della Regione (per un totale di 70.000mq e oltre 85 store) che contribuiscono oggi a rafforzare ancor di più la presenza di Promos nella zona, dopo il Centro Commerciale Europa (Palazzolo Sull’Oglio) sviluppato e gestito dal 1998 e il Franciacorta Outlet Village, inaugurato nel 2002.

“Ho fondato Promos ormai 30 anni fa – dichiara Carlo Maffioli, Presidente Promos – e ancora oggi sono orgoglioso di poter dire che siamo rimasti una delle poche ‘family company’ che operano in questo settore a livello nazionale e ancor di più poterlo dimostrare lavorando per strutture posizionate in luoghi che per me sono ‘casa’. Il legame con il nostro territorio è sempre stato molto forte ed importante e lo diventa, sempre più, nel momento in cui il nostro impegno e lavoro si concretizza nel poter restituire al territorio spazi di shopping e svago rinnovati e più funzionali. Strutture storiche che oggi vengono ripensate, rimodulate e ristrutturate per avvicinarsi ai desideri dei consumatori – italiani e stranieri – e seguire i trend del momento che vogliono gli shopping center non più orientati solo al fashion ma che integrino più funzioni come il food, l’entertainment e i servizi per la persona.”

È del 2019 l’acquisizione del Complesso Commerciale Le Vele. Una delle più importanti operazioni della zona, del valore di oltre 50milioni di euro, e per la quale, nei 3 anni trascorsi, Promos si è occupata di una gestione full service (amministrazione, gestione, controllo, commercializzazione e marketing). Il biennio 2022/2023 vede l’azienda impegnata in un completo restyling ed ampliamento proprio del Centro che lo porterà ad avere, a fine 2023, una nuova immagine, più contemporanea e fresca.

Il cantiere, già partito nei mesi passati, si sta occupando della riqualificazione architettonica: un nuovo concept ed un design completamente rinnovato, sia per gli interni che per gli esterni. Il restyling coinvolgerà il Complesso nella sua totalità, dalle facciate agli ingressi, dagli shopfront alla pavimentazione di promenade e piazza, fino alla piantumazione di nuove aree verdi e all’eliminazione del tetto che lo renderà finalmente ‘open air’ e contribuirà agli obiettivi di sostenibilità ESG (Environmental, Social and Governance).

L’ampliamento (inaugurazione 1° fase luglio 2022) aumenterà di 2.500mq la superficie e non solo andrà ad incrementare il numero di negozi presenti, ma introdurrà anche 3 novità: un’aria di ricarica per veicoli elettrici, una nuova piazza con accessi pedonali e l’inserimento di una food court di circa 1.600mq che ospiterà più di 10 ristoranti (inaugurazione aprile 2023).

“L’operazione che ci vede coinvolti sul Complesso Commerciale Le Vele – prosegue Carlo Maffioli – è il risultato di un investimento importante di 15 milioni di euro che darà l’opportunità alla struttura di rinascere, aumentando l’indotto locale e portando ad un incremento dei visitatori, locali e stranieri”.

E’ invece di pochi mesi fa l’incarico per la gestione del Parco Commerciale Campogrande. Una struttura storica e molto conosciuta nel bresciano, che ospita, su 23.500mq, insegne importanti come, solo per citarne alcune: Leroy Merlin, OVS, Pittarosso, Trony, Lidl, Centro Veneto del Mobile e Mc Donald’s. A Promos il compito di implementarlo e migliorarlo, rendendolo ancora più interessante verso il consumatore finale.

Un percorso, quello di Promos, che non si ferma però sul territorio bresciano. Molti i progetti ambiziosi e impegnativi che li rendono protagonisti in tutta Italia e che con 50.000mq di progetti di sviluppo su 4 strutture la rendono l’Azienda leader sul mercato nazionale e testimoniano concretamente l’impegno nel voler dare nuova vita al settore del retail, modificando i format e rendendo le strutture più moderne e adeguate alle richieste del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori e trasformandole da prodotti esclusivamente fashion-oriented, come è stato fino a pochi anni fa, a strutture che coniugano più servizi anche differenti tra loro.

Dal restyling completo di Città Sant’Angelo Outlet Village (Pescara) che terminerà a fine 2024 e consiste in un ampliamento di 5.600mq, nell’introduzione 25 nuovi brand e una food court di 1.600mq alla riqualificazione di un’area presso il Valmontone Outlet (Valmontone – RM) con la realizzazione di una Nuova Piazza di 6.000mq che ospiterà 20 store di livello Premium. Entro il 2023 inizieranno anche i lavori per il cantiere del Mondovicino Outlet Village (Mondovì – CN) che porterà una food court di 1.600mq.