Salò Run, il 19 giugno si corre la decima edizione

Salò. E’ un appuntamento importante quello che si vivrà sulle strade di Salò il prossimo 19 giugno perché si celebrerà il decennale della Salò Run for Telethon, la classica gara sui 10 km diventata ormai parte integrante del calendario nazionale Fidal. Considerando la grande popolarità che la distanza sta riscuotendo, dopo il suo riconoscimento ufficiale da parte della Federazione Internazionale, la gara lombarda è da considerare una delle grandi classiche, cosa testimoniata innanzitutto dal prestigioso albo d’oro della competizione, poi dalla grande attenzione dei runner non solo lombardi verso l’evento, che assegnerà i titoli provinciali e master sulla distanza.

Un’altra ragione a supporto dell’importanza e del richiamo della Salò Run è l’estrema scorrevolezza del tracciato, disegnato su un circuito cittadino leggermente ondulato con partenza e arrivo all’interno della pista di atletica dello stadio “Lino Turina” in Via Azzurri d’Italia. Già dal sabato di vigilia, nei locali dello stadio, sarà possibile procedere al ritiro di pettorali e pacchi gara dalle ore 16:00, domenica il via alle ore 9:00. Ultima, ma non in ordine d’importanza, la finalità sociale e benefica dell’evento, da sempre inserito nella campagna di solidarietà legata a Telethon.

Le iscrizioni stanno affluendo copiose anche grazie alla quota contenuta, 15 euro comprensiva del pacco gara, ma bisogna considerare che c’è un limite massimo di partecipazione posto a 500 iscritti. Rispetto allo scorso anno la novità è il ritorno di tutti quei servizi che erano stati giocoforza abrogati a causa del Covid, dal deposito borse alle docce calde, dagli spogliatoi al ristoro finale libero da restrizioni. Sono previsti premi per i primi 5 assoluti uomini e donne e i primi 3 di ogni categoria. Salò è pronta a mostrarsi al meglio, con il suo lungolago affacciato sulla sponda occidentale del Garda, in una stagione che ha sempre dato colori particolari ai dintorni della città. Sarà l’occasione ideale per un weekend diverso dal solito.