Una trentina di ragazzi i possibili molestatori di Peschiera

Desenzano. Forse i loro volti sono stati ripresi (e pubblicati) sui social, o anche dalle telecamere di sorveglianza nei dintorni della stazione di Peschiera del Garda. Su un gruppetto di giovani si starebbero concentrando le indagini della polizia che è al lavoro su due fronti: la maxi rissa avvenuta in spiaggia con le sue conseguenze in paese e le molestie di branco verificatesi sul treno ai danni di sei ragazzine tra i 15 e i 17 anni di Milano e Pavia che il 2 giugno stavano tornando a casa dopo una giornata a Gardaland e hanno dovuto scendere a Desenzano perché importunate pesantemente.

«Stiamo facendo accertamenti su tutti i fatti che possono avere risultanze penali», ha dichiarato all’agenzia Ansa Carlo Bartelli, dirigente della Squadra mobile della Questura di Verona. «Stiamo procedendo con una ricostruzione dei fatti avvenuti giovedì in spiaggia, nell’abitato di Peschiera del Garda e sul treno: gli accertamenti sono in corso e proseguiranno».

Sarebbero una trentina i giovani responsabili delle molestie subite dalle sei ragazzine, cinque delle quali, accompagnate dai genitori, hanno presentato denuncia alla Polizia ferroviaria di Milano. Ed è possibile che alcuni di questi giovani siano stati anche coinvolti nei disordini avvenuti in spiaggia e poi degenerati in furti, danneggiamenti ad auto e a locali pubblici di Peschiera.

In alcuni video pubblicati sui social si vedono gruppi di giovani invadere i binari della stazione del centro gardesano e nella loro denuncia le giovanissime avrebbero raccontato che le aggressioni sul treno regionale sono avvenute mentre il convoglio era stato bloccato azionando il freno di emergenza.

Per prevenire altri disordini, controlli delle forze dell’ordine sono stati disposti, oltre che a Peschiera, anche alle stazioni di Brescia e di Desenzano.