Gargnano, uomo si getta nel lago: “Mi vogliono uccidere”

Gargnano. Da una parte i carabinieri delle Aliquote antiterrorismo dei Carabinieri impegnate in un’esercitazione, dall’altra un uomo che si è gettato, completamente vestito, nel lago, affermando di essere inseguito da una persona armata.

Due episodi distinti che però, nel passaparola, come spesso avviene, si sono sovrapposti e hanno dato origine ad un equivoco che ha tenuto banco nel paese gardesano per tutto il pomeriggio di venerdì, originando la voce che i militari fossero impegnati nella ricerca di un terrorista armato.

Niente di tutto ciò, ma la singolare coincidenza ha generato una sorta di leggenda metropolitana; la verità era un’altra: un turista tedesco si è gettato nel lago completamente vestito dal porto di Villa, urlando che il suocero voleva ucciderlo.

All’arrivo dei carabinieri la fidanzata ha spiegato che la coppia era semplicemente in ferie sul Benaco, non sapendo spiegarsi il gesto del compagno.