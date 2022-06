Desenzano, la promessa di Terzi: “Abbatterò l’addizionale Irpef”

Desenzano del Garda. Stefano Terzi ha concluso la fase di presentazione del proprio programma amministrativo con una proposta in materia fiscale. “Perché chiedere ai cittadini di versare tributi che non hanno impiego?” si legge sul profilo ufficiale della sua campagna, facendo riferimento a un bilancio comunale che da anni mostra un avanzo importante e regolare.

Secondo il candidato questo avanzo rappresenta “un problema politico, per almeno due ragioni: o l’amministrazione non sta facendo abbastanza per svolgere le proprie missioni, oppure chiede alle famiglie di versare più imposte del necessario”.

Terzi si impegna quindi ad abbattere l’addizionale comunale Irpef, facendo propria la proposta avanzata dai consiglieri di minoranza e ripetutamente ignorata dall’amministrazione Malinverno.

“Intendo raccogliere questa proposta, abbattendo l’addizionale comunale Irpef sui redditi fino a 28.000 euro”, conclude Terzi dando seguito all’impegno anticipato nel corso del confronto tra candidati sindaci di venerdì 3 giugno.

La misura è destinata ad avere un effetto diretto ed immediato sul reddito disponibile di un ampio numero di residenti, con la speranza che possa aiutare ad “assorbire lo shock dei prezzi energetici ed il costo degli affitti”.