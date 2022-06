Salò, intossicati dalle vernici, 60enni salvi per miracolo

Salò. Due uomini di 60 anni della Valle Sabbia, che stavano verniciando la loro barca a Salò, hanno rischiato grosso dopo essere rimasti intossicati dalle sostanze che stavano utilizzando. E’ successo questo venerdì quando i due, impegnati in lavori di verniciatura di una barca a vela sul lungolago di Salò, per ripararsi dalla pioggia che aveva cominciato a cadere fastidiosa si sono rifugiati nella cabina che era purtroppo impregnato dai miasmi delle vernici.

Dopo qualche minuto uno è svenuto, mentre l’altro per fortuna si è reso contro di quello che stava loro accadendo ed è riuscito a trascinarsi fino al bar Italia, dove ha chiesto soccorso al gestore Andrea Maggioni prima di perdere conoscenza. E’ stato il barista, aiutato da alcuni avventori e da altri che si trovavano sul lungolago, a correre fino alla barca tirando fuori l’altro sessantenne dalla cabina, ormai trasformata in una camera a gas. La prontezza dei soccorritori ha salvato la vita dei due intossicati che, visitati più tardi, sono apparsi in discrete condizioni.