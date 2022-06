“Progetto Futuro” incontra i cittadini al mercato di Rivoltella

Desenzano. La lista “Progetto Futuro”, che parteciperà alle amministrative del 12 giugno, incontrerà i cittadini di Desenzano domenica 5 giugno al mercato di Rivoltella, per coinvolgerli in tavoli partecipativi di lavoro. Al banchetto, infatti, verranno raccolte le idee di chi vorrà partecipare ed entro i primi 100 giorni, dopo le Amministrative, verranno analizzate le proposte raccolte per creare dei tavoli in cui anche il cittadino potrà partecipare; questo è l’impegno di Progetto Futuro.

Giustina Bonanno, capolista insieme a Valentino Righetti: “La partecipazione dei desenzanesi è importante e vitale per la politica della città, vogliamo prenderci un impegno con loro. Dopo aver messo nel programma del candidato sindaco Stefano Terzi, le proposte raccolte in questi mesi di presenza continua nelle piazze, adesso raccogliamo le vostre proposte da discutere nei primi 100 giorni di consiliatura. Gli impegni che prendiamo, abbiamo dimostrato di mantenerli”.

Ruben Toninelli, candidato di Azione in Desenzano Progetto Futuro: “Siamo felici di continuare ad ascoltare i desenzanesi, portare a Palazzo Bagatta le loro proposte e le loro idee. Desenzano può cambiare in meglio, e ci serve l’aiuto delle forze più importanti della città, i cittadini”.