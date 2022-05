Sirmione, una borsa di studio in ricordo di Alma Ambrosi

Sirmione. Una nuova occasione per aiutare i giovani a intraprendere un percorso di formazione col sostegno di grandi nomi della ristorazione.

Alma Ambrosi è stata cuore pulsante del ristorante Vecchia Lugana, portato avanti dal figlio Pierantonio e divenuto nome importantissimo per tutti gli amanti del buon cibo. Vecchia Lugana è stato gestito dalla famiglia Ambrosi a partire dal 1911, e ha fatto parte dell’associazione Le Soste fin dal suo anno di fondazione – 1982 – ed è poi uscito nel 2004, anno di termine dell’attività.

Oggi il nome di Alma si fa promotore di una nuova energia che fa vivere nuovamente il suo grande amore per la cucina, cosi forte da averlo trasmesso a Pierantonio ed essere giunto fino ad Allegra, figlia di quest’ultimo: è proprio da lei che nasce il desiderio di dedicare questo premio alla nonna scomparsa, facendo si che la sua memoria viva oggi più che mai nei percorsi di formazione che promuove. Una borsa di studio annuale remunerata e divisa tra un ragazzo o una ragazza di un istituto alberghiero e un ristorante de Le Soste, affinché giovani promettenti possano trovare la loro strada all’interno del mondo della ristorazione, sorretti dall’esperienza di una storica associazione e dei suoi soci.

Un alunno meritevole dell’Istituto Alberghiero Andrea Mantegna di Brescia avrà la grande opportunità di fare un’esperienza lavorativa al ristorante “dal Pescatore Santini”: un socio che ha fatto la storia de Le Soste e un’istituzione della Cucina Italiana. La famiglia Santini inaugura la nuova borsa di studio, un fondamentale tassello di un mosaico destinato a raffigurare gli chef di domani.

La borsa di studio in ricordo di Alma Ambrosi si unisce a tutte quelle iniziative che l’Associazione predilige, affinché chef e maître di domani possano sfruttare i grandi talenti presenti nel nostro panorama enogastronomico.

La passione di Alma Ambrosi che per anni è stata il cuore del ristorante Vecchia Lugana ritrova oggi nuova vita: è la promozione di un’opportunità che punta sui giovani, attori indiscussi del nostro futuro. Così l’Associazione Le Soste continua il suo investimento sulla ristorazione di domani con una grande opportunità, stipulando la collaborazione tra un istituto professionale e uno dei ristoranti scelto dall’Associazione stessa. L’occasione per le classi alberghiere e per la preparazione dei futuri chef di sfruttare i grandi nomi presenti nel nostro panorama enogastronomico.