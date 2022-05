Desenzano, ragazzo di 24anni perde la vita in un frontale

Desenzano del Garda. Gravissimo incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale 11 nella zona del basso Garda Bresciano. Nello schianto tra la sua Opel Corsa e un’Audi A5, sulla cui dinamica sta indagando la polizia stradale, ha perso la vita un ragazzo di soli 24 anni.

Lo scontro frontale si è verificato avvenuto attorno alla mezzanotte al chilometro 233 e la ragazza di 26 anni che si trovava a bordo dell’utilitaria a fianco della vittima è ricoverata alla Poliambulanza di Brescia in prognosi riservata.

Ferite lievi invece per i cinque passeggeri a bordo della Audi, trasportati in diversi ospedali. Sul posto, oltre alla polizia, i Vigili del fuoco di Brescia e diverse ambulanze.