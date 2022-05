Lonato, bimba annegata in piscina: donati gli organi

Lonato del Garda. E’ il tempo del dolore a Lonato, per il dramma che si è consumato venerdì sera nella frazione di San Tomaso dove un bimba di quasi due anni (avrebbe festeggiato il compleanno tra qualche giorno) è morta dopo essere caduta nella piscina dell’abitazione della nonna.



La piccola Eva R. era sfuggita per pochi istanti al controllo dei familiari, finendo in acqua dove a ritrovarla era stato uno zio. Immediati i soccorsi ed il trasferimento in eliambulanza al Civile di Brescia dove la bimba, nonostante ogni tentativo di strapparla alla morte, è deceduta domenica sera. L’autopsia ha confermato la morte per annegamento.

Una tragedia immensa, di fronte alla quale i genitori, con un gesto di grande altruismo, hanno deciso di donare gli organi della figlioletta.

Il funerale della bimba, che ha due fratelli più grandi, di 9 e 13 anni, non è ancora fissato, la camera ardente verrà allestita nella casa dei nonni.