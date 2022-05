Sport ma non solo alla prima edizione di Campione Windfest

Tremosine. Si è conclusa domenica 15 maggio, la prima edizione di Campione Windfest. Un evento in cui c’è stato spazio per lo Sport, grande protagonista della kermesse. Tanti i brand legati a kitesurf, wingfoil, vela e windsurf presenti nell’area Expo&Test. I visitatori hanno potuto ammirare campioni di svariate discipline compiere evoluzioni di ogni tipo utilizzando le novità appena presentate: Tony Cili e altri atleti del team RRD, Berti del team F-One, Dorotini e Rogolino del team North. E le campionesse Balbinot e Guerini, sempre del team North.

Ma Windfest, informa una nota, è stato molto di più: “E’ stato inclusione, con la presenza di Willem Hooft, rider disabile che si adopera per far includere il sitkite nelle discipline paraolimpiche, e la donazione da parte dell’amministrazione comunale delle carrozzine da spiaggia che permetteranno di fare il bagno a Campione in completa sicurezza. E’ stato divertimento e gastronomia, con una serata di convivialità rallegrata dagli Alpini di Vesio che hanno grigliato, con ospite d’eccezione Gibba Metal Detective, salamine rigorosamente Made in Tremosine, al suono di musica dance. E’ stato bambini, quasi 100 quelli presenti con al Raduno Optimist in memoria di Claudio Brighenti. E’ stato sostenibilità, con la raccolta dei rifiuti sulla spiaggia curata da Seay Soseaty. E’ stato storia, con la conferenza conclusiva di Carlo Simoni, moderata da Simone Bottura, che ci ha permesso di rivivere il passato e di parlare di futuro, per quanto sempre incerto quando si parla di Campione”.

“Questa edizione ci ha regalato tanti eventi ma soprattutto tante emozioni. Nonostante gli ostacoli incontrati lungo il percorso, possiamo dire che ne è valsa la pena. Attorno a noi abbiamo visto solo sorrisi, ringraziamenti, voglia di ritornare. Il bilancio è sicuramente positivo. Ringrazio di cuore tute le attività sportive e le associazioni di Campione per aver collaborato in perfetta sinergia, l’amministrazione comunale per il patrocinio e l’assistenza, gli sponsor per aver creduto in noi, le altre attività e i cittadini di Campione per averci accolti.” sono le parole di Francesca Frigerio, presidente della Pro Loco Tremosine, promotore dell’evento, che continua: “L’appuntamento è ora per il weekend 11-12 giugno in cui continueremo a sperimentare e avremo con noi, come ospite d’eccezione, il grande Mitu Monteiro”.