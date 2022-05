Lonato, bimba di due anni muore annegata in piscina

Lonato del Garda. Una bimba di quasi due anni è morta annegata a Lonato del Garda, nella piscina di casa della nonna.

La tragedia è avvenuta venerdì sera nella frazione San Tomaso: secondo quanto ricostruito finora, la piccola, che avrebbe compiuto gli anni tra pochi giorni, mentre i familiari si trovavano riuniti, sarebbe sfuggita al controllo, cadendo in piscina.

Ad accorgersi del corpicino della bimba nell’acqua uno zio. Immediato l’allarme, ma quando la piccola è stata estratta dall’acqua era in condizioni disperate. I sanitari hanno trasferito la bambina all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Ricoverata in Rianimazione, la piccola è deceduta domenica.