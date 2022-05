Manerba, 15enne morta nel lago: lettera d’addio alla famiglia

Manerba del Garda. In una lettera, lasciata nello zaino ritrovato alla Rocca di Manerba del Garda (Brescia), ha espresso il suo disagio di adolescente, le problematiche tipiche dei suoi 15 anni che, nella mente di una ragazzina, sono apparse, forse, come disagi troppo grandi da affrontare. Non ci sono dubbi, per i carabinieri, che si sia trattato di un gesto volontario quello che portato a termine dall’adolescente, trovata morta ai piedi della scogliera giovedì 12 maggio.

La 15enne, che viveva a Soiano del Lago con i fratelli ed i genitori, non si era presentata al “Fermi” di Salò, dove frequentava il Liceo Scientifico, inviando alle amiche un messaggio affettuoso, che ora appare come un addio.

Nel suo zaino di scuola è stata rinvenuta una missiva rivolta ai familiari ed ai fratelli in cui vengono descritte le motivazioni che l’hanno portata a compiere il drammatico gesto.

Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia per accertare le cause della morte, ma sulle motivazioni del tragico atto non ci sarebbe più alcun dubbio.