Desenzano, depositate firme e liste a sostegno di Terzi

Desenzano del Garda. La sfida di Stefano Terzi e della sua squadra al sindaco uscente Guido Malinverno è ora ufficiale. Venerdì mattina i rappresentanti di Pd Desenzano, Desenzano Progetto Futuro e ViviAmo Desenzano hanno depositato firme, liste e programma a sostegno della candidatura di Stefano Terzi a primo cittadino di Desenzano del Garda.

Il candidato sindaco ha rinnovato il suo appello per un cambiamento a Palazzo Bagatta: “Serve urgentemente una nuova amministrazione, perché quella attuale non è stata in grado di affrontare le sfide di ieri e non saprà mettere a fuoco quelle di domani. Nella squadra che mi sostiene ho trovato l’equilibrio di principi, persone e proposte che serve alla città. Se i cittadini di Desenzano mi daranno fiducia potranno subito notare la differenza rispetto agli eccessi ideologici e personali della giunta Malinverno”.