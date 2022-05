Lonato, “brucia” l’alt e fugge: era senza patente e con la droga

Lonato del Garda. Alla vista del posto di blocco della polizia il conducente ha accelerato “bruciando” l’alt e ingaggiando con gli agenti del commissariato di Desenzano del Garda un inseguimento durato qualche chilometro. Ed i motivi per fuggire c’erano, almeno da parte dell’automobilista, un 30enne di origine nomade: guidava senza patente e con pendenti penali per reati commessi in diverse zone d’Italia. Non solo, con sè aveva anche alcuni grammi di marijuana.

E’ accaduto a Lonato del Garda (Brescia). Sull’auto bloccata dalla polizia anche una donna sulla quale pendeva un atto giudiziario.

L’automobilista è stato denunciato per resistenza e guida senza patente mentre la donna dovrà sottoporsi ai procedimenti a cui stava cercando di sottrarsi.