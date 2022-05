Il sound di Pepito Ros, Maurizio Danesi e Roberto Ferro al Fam di Desenzano (BS)

Desenzano del Garda. L’estate si avvicina ma l’idea giusta è anticiparla con passo deciso e rilassarsi, ogni giorno tranne il martedì, al Fam di Desenzano (BS) sembra un’ottima idea. E’ un hot spot che mette insieme beach club, ristorante d’eccellenza, american bar e luogo in cui rilassarsi, dalle 11 alle 01 nel weekend e da mezzogiorno durante la settimana (info +39 030 9120281 Via Zamboni, 5 25015 familylifestyle.it, chiuso il martedì). Come se non bastasse, è stato appena rinnovato il menu e i piatti sono ancora più curati.

Ecco poi il programma di ciò che succede a livello musicale al Fam di Desenzano fino a venerdì 27 maggio. C’è anche una piacevole anticipazione per chi vuol bere bene: Fam a settembre, il 3 e il 4 ospiterà il Garda Gin Festival.

Venerdì 13/5 Pepito Ros Live Show (sax & dj set)

Pepito Ros insegna sassofono al Conservatorio di Bolzano e tra le sue tante esperienze musicali ci sono quelle con il Paris European Conservatoire e la Chamber Music con Bruno Totaro.

Sabato 14/5 Maurizio Danesi Live Show( pop, musica italiana)

Cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l’Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Giovedì 19/5 Colazione da Tiffany, con dj set di O’ Neal & Arienne, dalle 21 (house & co)

E’ un party tutto da vivere che inizia alle 21 e finisce solo a notte fonda. Ovviamente chi lo desidera può cenare al Fam, che oltre ad essere un meeting point è anche un ristorante d’eccellenza con un panorama sul Garda unico… Oltre a cocktail e drink, ci si gode anche il dj set di O’ Neal Ephraim, uno che in console stupisce sempre… e con lui in console c’è anche Arienne.

Venerdì 20/5 dj set by Roberto Ferro (house & dintorni su vinile)

Con oltre 25 anni di esperienza, è uno dei più stimati dj italiani e al Fam propone un sofisticato dj set usando i suoi vinili

Mercoledì 25 maggio cena evento: dalla padella alla brace

Venerdì 27/5 Maurizio Danesi Live Show (pop, musica italiana)

