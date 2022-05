Alle acque e ai servizi di Gardone Riviera la 12esima Bandiera blu

Gardone Riviera. La località gardesana si conferma per il 12 anno consecutivo Bandiera Blu secondo la classifica stilata dall’Ong internazionale Fee e si tratta dell’unica località della Lombardia e del Lago di Garda che ha ricevuto il riconoscimento. La bandiera blu viene attribuita basandosi sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni e determina la qualità di una spiaggia in funzione di pulizia delle acque e qualità dei servizi.

Oltre alle acque pulite in base alle analisi Arpa, per aggiudicarsi il vessillo blu bisogna soddisfare altri 32 criteri di valutazione del programma, aggiornati periodicamente: dalla presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato e aree verdi, alla raccolta e gestione dei rifiuti, dal livello dei servizi delle spiagge e dell’ospitalità alberghiera, all’impegno delle amministrazioni per l’educazione ambientale di giovani, turisti e residenti.