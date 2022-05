Torneo delle bisse, record negativo di iscrizioni

Gargnano. La tradizione delle bisse rischia di scomparire. Lo dicono i numeri degli equipaggi iscritti alla competizione del 2022, solo nove. Erano stati ben 23 nell’edizione del 2015. E uno solo targato Garda bresciano, quello di Villanella di Gargnano.

A conclusione delle iscrizioni, lo scorso 30 aprile, risultavano iscritti quattro equipaggi dalla sponda veronese, quattro dal lago d’Iseo e, appunto la squadra gardesana di Villanella di Gargnano. Tre invece gli equipaggi femminili in gara per la Coppa del Lago.

Uno sport che non attrae più i giovani, più orientati al canottaggio “tradizionale”, ma anche la carenza di sostegno economico ha il suo peso nell’abbandono progressivo di questa disciplina tradizionale di voga in piedi “alla veneziana”.