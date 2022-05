Passaporti, a Desenzano le procedure per il rilascio

Desenzano del Garda. Per rendere maggiormente agevoli le procedure per il rilascio dei passaporti e di tutte le istanze in materia di Polizia Amministrativa, dal 16 maggio tutta la relativa procedura, per gli utenti rispettivamente residenti nei comuni di seguito indicati, sarà effettuata presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda (Brescia).

Il Commissariato, oltre ai comuni 34 comuni già compresi, sarà competente per il rilascio dei passaporti per i residenti nei Comuni di Barghe, Calvisano, Capovalle, Fiesse, Gambara, Idro, Isorella, Mura, Nuvolento, Odolo, Paitone, Preseglie, Provaglio, Remedello, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano e Visano.

Sul sito: www.poliziadistato.it alla voce “Passaporto” è possibile conoscere tutte indicazioni necessarie ad ottenere il rilascio del passaporto.

Tenendo in considerazione che la procedura per prenotare l’appuntamento per il rilascio del nuovo passaporto si attiva attraverso il sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it con SPID/CIE. Viene consigliato di controllare per tempo la necessità di ottenere il passaporto in modo da poter usufruire di date disponibili per la prenotazione di un appuntamento.

Se le date disponibili online sono terminate e ci sono urgenze adeguatamente motivate (lavoro, salute e studio) è possibile rivolgersi direttamente alla Questura attraverso la seguente pec: uffpassaporti.quest.bs@pecps.poliziadistato.ito per i residenti nei comuni di competenza del Commissariato di Desenzano del Garda alla seguente pec: comm.desenzanodelgarda.bs@pecps.poliziadistato.it .