Buono sport e cultura, a Sirmione contributo anche nel 2022

Sirmione. Si rinnova anche per il 2022 il contributo dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle famiglie che nel corso dell’anno iscrivono i propri figli ad attività̀ artistiche – come corsi di musica, danza e teatro – e sportive.

Il BUONO SPORT E CULTURA ha un valore di € 50 per ogni figlio ed è finalizzato a incentivare la partecipazione a quei preziosi momenti di aggregazione extrascolastica che offrono ragazzi un’ulteriore possibilità̀ di formazione, di crescita individuale e collettiva. Momenti ed esperienze importanti grazie anche al grande impegno di allenatori, agli insegnanti e dei dirigenti delle numerose e qualificate associazioni e società̀ sportive attive sul territorio sirmionese, sempre impegnati nel costruire offerte di qualità.

Il buono, riservato alle ragazze e ai ragazzi in età compresa tra sei e sedici anni compiuti entro 31 dicembre 2022, potrà essere utilizzato per iscrizioni di importo pari o superiore a € 50 relative all’anno scolastico 2021/2022 presso associazioni o società̀

sportive con tariffario verificabile.

L’importo verrà erogato direttamente alla famiglia del beneficiario tramite bonifico bancario; per ricevere l’accredito è sufficiente compilare la lettera di invito recapitata dal Comune e consegnarla entro il 30 settembre 2022 all’Ufficio Servizi Culturali e Turistici.

È possibile inviare la richiesta direttamente via e-mail all’indirizzo: buonosport@sirmionebs.it