Desenzano, rinviata la rassegna “Suonami!”

Desenzano. E’ stato rinviato, causa avverse condizioni meteo, al 15 maggio (inizialmente era fissato per domenica 1 Maggio) l’appuntamento con la rassegna “Suonami!” previsto a Desenzano del Garda.

L’evento prevede sei pianoforti dislocati per le vie del centro “suonabili”, come da tradizione, dalla mattina alla sera per animare le piazze e gli angoli più caratteristici della cittadina gardesana. La musica dal vivo, eseguita da principianti, dilettanti, professionisti… e da chiunque vorrà lasciarsi coinvolgere dalla magia degli ottantotto tasti vedrà la collocazione di pianoforti verticali in: Castello; Porto di Rivoltella; Piazza Matteotti; Piazza Cappelletti; Piazza Malvezzi e Stazione ferroviaria.