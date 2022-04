Torna il circo a Rivoltella, spettacoli dal 29 aprile al 15 maggio

Desenzano del Garda. Dopo 15 anni di assenza torna il circo a Rivoltella di Desenzano. A piantare il tendone in via Adriano, vicino i locali Tennis, è il Circo Grioni.

Una storia travagliata, ma con un lieto fine: “Noi ci stavamo provando dal 2008 a venire qui; ma addirittura sembra sia dal 2006 che non c’è un circo a Desenzano. Il nostro messaggio ora è di ringraziamento. Ci teniamo che anche il Comune faccia un’ottima figura e questo è un grazie globale per averci ascoltato”, conferma Marco Grioni, titolare dell’impresa circense.

Gli spettacoli – che vedremo dal 29 aprile al 15 maggio-, sono confermati anche in caso di maltempo e avranno luogo lunedì, giovedì e venerdì alle ore 17,15, mentre il sabato e la domenica alle 16,30. Il martedì e il mercoledì, invece, Il circo sarà chiuso per le prove. Cosa prevede lo spettacolo? Senza dubbio alcune delle discipline classiche, acrobazie, grandi illusioni, funamboli e lanci di coltelli; immancabili le esibizioni dei clown, i giochi di equilibrio con le spade e i rulli oscillanti. Inoltre, si esibiranno in pista i giovanissimi neodiplomati all’accademia d’arte circense Luca e Matteo Grioni con tre fantastiche esibizioni applaudite per due volte ad Italia’s got Talent