Per il 25 aprile numerose iniziative a San Felice del Benaco

San Felice del Benaco. Fitto cartellone di eventi sia istituzionali che culturali e di Comunità per la Festa della Liberazione, a San Felice del Benaco.

Il primo appuntamento è in calendario giovedì 21 Aprile con la proiezione di “Tiro al piccione” film del 1961 diretto da Giuliano Montaldo, al suo esordio alla regia, tratto dall’omonimo romanzo di Giose Rimanelli. Palazzo Ex Monte di Pietà ore 21, con ingresso gratuito, in collaborazione al Cineforum Feliciano. Si prosegue Domenica 24 Aprile con la lettura teatrale “Tiro al piccione”, a cura di Viandanze Teatro, con Fausto Ghirardini e Mattia Grazioli. Pomeridiana a Teatro, ore 17, presso la Chiesetta trecentesca del vecchio Cimitero di San Felice del Benaco, con ingresso gratuito.

«La storia di un giovane della mia età che vede e vive il periodo della Resistenza dalla parte della Repubblica di Salò», così Giose Rimanelli (Casacalenda 1926) presentava a Cesare Pavese, nel 1950, il romanzo che sarebbe diventato “Tiro al piccione”(1953). Un ragazzo del sud coinvolto nell’agonia della Repubblica Sociale: venti mesi di orrore nella guerra civile, una delle poche testimonianze su vicende, passioni e confusioni di allora che ancora oggi conservano un’innegabile autenticità.

Una storia che racconta le vicende della guerra di Liberazione da una angolatura completamente diversa da quelle cui siamo abituati. Un giovane del sud si trova, suo malgrado, arruolato nelle file dei combattenti della Repubblica di Salò. Attraverso di lui viviamo le terribili lacerazioni e le contraddittorie ragioni che hanno travagliato la nostra nazione in quegli anni.

Il Filmfestival del Garda propone poi, Lunedì 25 Aprile il laboratorio artistico inclusivo gratuito “Un bel fior” , presso il Palazzo Ex Monte di Pietà, dalle ore 9.30 alle 11.30 con partecipazione gratuita tramite iscrizione alla mail direzione@filmfestivaldelgarda.com. I lavori realizzati dai ragazzi, saranno Esposti sulla parete della Comunità, sotto i portici in Piazza Municipio.

La Biblioteca Cominoli di Portese offre invece, una vetrina di volumi che esplorano le tematiche della ricorrenza.