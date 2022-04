Lions Day, a Salò la presentazione del concorso “Per un’economia circolare”

Salò. Non poteva che coinvolgere i manager più innovativi il concorso di idee “Per un’economia circolare nel territorio”, progetto promosso dai Lions e dai Leo del Distretto 108 Ib2 nella circoscrizione Garda, nell’ambito dell’iniziativa di servizio nazionale Lions “Le 4R… Per salvare l’ambiente – Recupero, Riciclo, Riduzione e Riutilizzo” e nella più ampia cornice del Festival della Sostenibilità sul Garda.

conferimento della più alta onorificenza Lions, una Melvin Jones Fellow, alle aziende/start-up meritevoli nel campo della sostenibilità, guarda infatti al futuro e mira ad individuare la miglior proposta di attuazione per il passaggio da un’economia lineare a un’economia circolare. Obiettivo a lungo termine è la messa in opera di best practice capaci di prolungare la vita e l’utilità dei prodotti, dei componenti e dei materiali, mantenendo e moltiplicando il loro valore e promuovendo così una riorganizzazione culturale, politica e scientifica volta ad assicurare un’efficace sinergia tra ecologia ed economia. Il contest, che vede il, guarda infatti al futuro e mira ad individuare la miglior proposta di attuazione per il passaggio da un’economia lineare a un’economia circolare. Obiettivo a lungo termine è la messa in opera di best practice capaci di prolungare la vita e l’utilità dei prodotti, dei componenti e dei materiali, mantenendo e moltiplicando il loro valore e promuovendo così una riorganizzazione culturale, politica e scientifica volta ad assicurare un’efficace sinergia tra ecologia ed economia. Ad esaminare le proposte del concorso di idee una Commissione di valutazione formata dal Governatore del Distretto Lions 108 Ib2, Ivo Benedetti, dalla Presidente del Distretto Leo 108 Ib2, Anna Frazzini, da docenti universitari per quanto riguarda gli aspetti tecnici, e da addetti della Fondazione Cogeme, con cui è stata stretta una partnership.

La Commissione ha valutato i candidati sulla base di quattro parametri, dando un punteggio per ogni voce: realizzabilità del progetto, efficacia del progetto, collegamento con il territorio, originalità delle soluzioni.

La presentazione del concorso e le premiazioni si terranno domenica 24 aprile alle ore 18 nella Sala dei Provveditori del Municipio di Salò.

Nella stessa giornata di domenica 24 aprile si celebrerà il Lions Day. A cavallo di questa data, in tutta Italia, Lions e Leo (i giovani Lions) scenderanno in piazza per incontrare le proprie comunità e svolgere attività di service, con un particolare focus su educazione sanitaria (vista, diabete), ambiente e prevenzione.

“L’iniziativa – commenta Daniela Rossi, presidente della circoscrizione Garda – è stata voluta e condivisa da tutti i Lions Club che fanno parte della circoscrizione per promuovere i modelli di crescita economica con i modelli di cura e di attenzione al territorio e per accompagnarlo allo sviluppo di una cultura della transizione in dialogo con il benessere e la qualità della vita”.