Desenzanino senza gestore, è polemica per la spiaggia chiusa

Desenzano. E’ rimasta chiusa anche a Pasqua la spiaggia del Desenzanino, la cui riapertura era stata annunciata dal Comune gardesano.

I lavori sono conclusi e l’accesso all’ ampliamento di 4mila metri quadrati dell’area era atteso per le festività pasquali, ma così non è stato.

Perchè? E’ mancato il via libera del Comune dopo la consegna dell’opera da parte dell’Autorità di Bacino e non è stata ancora definita la questione relativa alla pulizia e sorveglianza dei nuovi 4mila metri quadrati che non sono ancora stati affidati ad un gestore.

Una eventuale riapertura non avrebbe, dunque, rispettato i requisiti di sicurezza richiesti, soprattutto a fronte di un afflusso turistico intenso nel week end di Pasqua, che ha segnato il tutto esaurito sul Garda.

Una possibile “nuova” data potrebbe essere quella del 25 Aprile, ma la riapertura deve essere ancora discussa dal Consiglio comunale. E, naturalmente, non sono mancate le polemiche per questa “promessa” non mantenuta, come ha sottolineato Giustina Bonanno, consigliere comunale della Lista Righetti che ha rimarcato questa mancanza da parte dell’amministrazione comunale.