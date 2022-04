Week end di Pasqua, tutto esaurito sul Garda bresciano

Garda. Non sono state deluse le aspettative degli albergatori e dei ristoratori gardesani che hanno fatto il tutto esaurito di presenze nel lungo week end di Pasqua e Pasquetta. Sul Benaco bresciano le strutture ricettive erano tutte prenotate e così pure i ristoranti. E il traffico intenso sulla Gardesana è stata la prova di un flusso turistico che non si vedeva più da oltre due anni, prima della pandemia.

Sulla ciclabile di Limone sono stati registrati, tra sabato e lunedì oltre 11500 passaggi. Impossibile anche trovare un parcheggio, con presenze di turisti stranieri, in particolare tedeschi, al 50%, ma anche di austriaci e, ovviamente italiani, che hanno “riempito” bar, locali, campeggio, hotel e B&B, ma anche centri benessere.

Un assaggio di quella che potrà essere la prossima stagione estiva.