Nuovo punto vendita di Oltre al Leone Shopping Center di Lonato

Lonato. Ha inaugurato venerdì 8 aprile il nuovo punto vendita di Oltre – lifestyle brand del Gruppo Miroglio, punto di riferimento per tutte le donne che amano uno stile chic e confortevole – presso il Leone Shopping Center di Lonato del Garda. Per Oltre, oggi presente sul territorio nazionale con 163 negozi monomarca e 11 outlet, si tratta di un ritorno nel centro commerciale situato nel cuore gardesano tra le province di Brescia, Mantova e Verona dopo il restyling dello shopping center.

All’interno e all’esterno, lo spazio è stato completamente rinnovato con l’intento di creare un ambiente femminile e accogliente: complementi d’arredo essenziali e lineari regalano un senso di leggerezza con un tocco in stile contemporaneo.

Il nuovo punto vendita ospiterà la collezione Oltre Estate 2022 e l’allestimento lascia trasparire la volontà di regalare a tutte le clienti una shopping experience coinvolgente. Nell’ottica di ridurre la barriera tra cliente e personale, è stato introdotto infatti un banco cassa abbassato e coerente nelle forme e nei materiali con gli altri arredi, diventando anch’esso un elemento espositivo. A parete, le due tonalità color nude sono abbinate ai toni caldi e naturali di tappeti e tessuti rendendo l’ambiente ancora più fresco e accogliente.