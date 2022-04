Tignale, surfista scomparso: nuove ricerche all’alba di lunedì

Tignale. Sono state sospese domenica sera le ricerche del surfista disperso sul lago di Garda nel pomeriggio di sabato 9 aprile.

L’uomo, Hubert Meher, turista tedesco appassionato di surf, era entrato in acqua nel pomeriggio di sabato e il suo ultimo avvistamento lo collocava in località del Prà de la Fam, nei pressi della limonaia che sorge a fianco della Gardesana.

L’allarme è poi scattato attorno alle 19 quando è stato segnalato il mancato rientro dell’uomo, la cui auto era parcheggiata davanti ad un albergo di Tignale.

Sono quindi scattate le ricerche del 54enne sia in acqua che a terra: in campo la Guardia costiera, i Vigili del fuoco di Riva, un elicottero dell’Aeronautica militare di Poggio Renatico, i carabinieri di Gargnano e i pompieri di Brescia che hanno utilizzato anche droni per sorvolare la litoranea.

Nella notte tra sabato e domenica, vicino al circolo velico di Toscolano Maderno, è stata rinvenuta una tavola da windsurf, riconducibile a quella del turista tedesco.

Le ricerche dell’uomo sono state riprese all’alba di lunedì. A quanto si apprende il 54enen indossava il giubbino salvagente, ma le speranze di ritrovarlo in vita, a quasi 48 ore dalla scomparsa, sarebbero, secondo i soccorritori, molto ridotte.