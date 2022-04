Gargnano, la terra trema: scossa di magnitudo 2,3

Gargnano. Una scossa di terremoto di magnitudo 2,3 è stata registrata alle 10,25 della mattina di questa domenica circa 4 km a est di Gargnano, sul lago di Garda. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l’epicentro proprio sotto il lago, a 9 chilometri di profondità.

Ha interessato invece marginalmente la parte Ovest della nostra provincia il terremoto di intensotà 2,6 registrato poco prima dell’1 della notte tra sabato e domenica con epicentro a Palosco, in provincia di Bergamo, a circa un chilometro di profondità. In entrambi i casi non vengono segnalati danneggiamenti alle cose né feriti tra le persone.