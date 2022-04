Da piazza Garibaldi Stefano Terzi lancia la sfida per Desenzano

Desenzano. Sabato pomeriggio alle 17 Stefano Terzi ha presentato al pubblico la propria candidatura a sindaco di Desenzano del Garda. Il forte vento non ha impedito a Stefano ed ai candidati delle sue liste di incontrare tanti cittadini e sostenitori in Piazza Garibaldi, i cui platani il candidato sindaco ha indicato come esempio di “lungimiranza amministrativa di cui la città ha urgentemente bisogno”.

“La sfida”, informa una nota, “è il risultato di un lavoro di ascolto e progettazione sviluppato dal candidato e dalle liste che lo sostengono: Pd Desenzano, Desenzano Progetto Futuro e Desenzano Popolare costituiscono una squadra unita e diversa che può esprimere il cambio di rotta a Palazzo Bagatta invocato da Stefano Terzi”.

Vasto il programma amministrativo su cui la campagna di Terzi si è impegnata a coinvolgere famiglie, associazioni ed imprese: piano casa, edilizia scolastica, grandi eventi, rigenerazione urbana, crescita culturale, valorizzazione dell’entroterra sono solo alcuni dei punti segnalati nell’incontro.

Punti che Stefano Terzi ed i suoi candidati intendono continuare a discutere con tutti coloro che ne sono interessati e coinvolti sia prima che dopo le elezioni amministrative del 12 giugno. Di qui l’invito del candidato sindaco a mettersi in contatto con la sua campagna di persona ai gazebo, sulla pagina Facebook Stefano per Desenzano, al sito www.stefanoperdesenzano.it.