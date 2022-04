Disabilità visiva, i Lions a Desenzano per il “bastone intelligente”

Desenzano del Garda. Un bastone che illumina la strada rendendo più sicuri gli spostamenti delle persone con disabilità visive e che “comunica” con la città, che così diventa smart e accessibile. È l’idea di LETIsmart, un’iniziativa che si basa sull’integrazione sociale, sul rispetto della dignità e dei diritti umani, sulla coscienza e la responsabilità civile e morale; un progetto made in Italy, adottato per la prima volta a Trieste e in seguito a Mantova e per il quale ora anche il Lions Club Desenzano Lago ha deciso di darsi da fare.

Sarà infatti Desenzano la prossima tappa della raccolta fondi a sostegno del progetto LETIsmart, nato dall’ingegno di Marino Attini, ipovedente, diplomato in elettronica digitale, già presidente dell’Unione Italiana Ciechi della provincia di Trieste e oggi membro del Consiglio nazionale dell’Uici.

Il progetto prevede di dotare il bastone bianco in uso alle persone ipovedenti e non vedenti di due nuovi elementi, senza modificare le caratteristiche del bastone stesso. Il primo elemento che verrà sostituito è il segmento del bastone vicino alla punta: qui verrà inserito il LETIsmart luce, un piccolo congegno del peso inferiore a due grammi che emette una fonte luminosa bianca e pulsante in presenza di scarsa visibilità. Con questo accorgimento il soggetto non vedente acquisisce maggiore sicurezza.

Il secondo elemento è il LETIsmart voce: si sostituisce il manico del bastone con uno identico che al suo interno contiene un sofisticato sistema che consente al soggetto di interagire con il mondo esterno. Perché questo sia possibile bisogna predisporre una rete di radiofari, appositamente progettati, posizionati nei vari punti della città quali semafori, autobus, edifici pubblici, scuole. Il dispositivo ad alta tecnologia installato nel bastone riceve i messaggi dai segnalatori radio e li comunica tramite un altoparlante, facendo capire alla persona con disabilità visiva cos’ha intorno e permettendogli di orientarsi. Il bastone è in grado anche di connettersi al segnalatore radio che emetterà un suono identificando con precisione la propria posizione, in modo che l’utente possa raggiungerlo.

ll Lions Club Desenzano Lago allestirà domenica 10 aprile, dalle 9 alle 13, una postazione nella centrale piazza Malvezzi per distribuire uova di Pasqua solidali per raccogliere fondi per il progetto, ma soprattutto per raccontarne i contenuti, spiegarne l’importanza e le potenzialità e quindi sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul tema dell’accessibilità.