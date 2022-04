Domenica le audizioni per D-Music 2022, il contest canoro di Desenzano

Desenzano. Sta per tornare il D-Music 2022, il contest canoro promosso dal comune di Desenzano del Garda e organizzato dalla Coop. Elefanti Volanti Scs Onlus. Domenica si terranno le audizioni, mentre il 24 aprile, a partire dalle ore 18,30, si svolgerà la finale presso l’anfiteatro della Biblioteca “Villa Brunati” in Viale F. Agello 5 a Desenzano Del Garda.

Giunto alla sua quarta edizione, il concorso è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 29 anni che vogliano esprimere il proprio talento attraverso la musica. La direzione artistica è affidata a Manuel Magni (discografico e manager) ed Emanuele Sciarra (autore e produttore). Il vincitore otterrà la produzione, realizzata da Emanuele Sciarra, e la distribuzione su tutti gli stori digitali di un brano inedito.

Il vincitore verrà decretato da una giuria presieduta dal M° Diego Calvetti, affiancato dal direttore artistico Manuel Magni, dai cantautori Matteo Faustini e Pierdavide Carone e da Francesca Miola e Roberta Pompa del quartetto femminile Le Deva. Al termine della gara i quattro artisti si esibiranno davanti al pubblico presente Saranno presenti anche Ríel (vincitore dell’edizione D-Music 2017) e Matteo Scalvini (vincitore edizione D-Music 2021). L’ingresso è libero e gratuito.

Per info, regolamento e iscrizioni chiamare il numero 3332531238 oppure dmusiconline@elefantivolanti.it.