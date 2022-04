Cameo riapre “Dolce Casa” per i bambini delle elementari

Desenzano del Garda. Cameo – azienda alimentare specializzata in torte, budini e pizze – riapre le porte di DolceCasa e torna ad accogliere i bambini delle scuole primarie nello spazio aperto 10 anni fa a Desenzano del Garda, accanto alla sua sede. Le attività didattiche – sviluppate in collaborazione con esperti e in accordo con i Piani Formativi scolastici – sono parte di “Dolce Scuola cameo. Educare facendo”, il progetto che aiuta i bambini a sviluppare un rapporto consapevole con il cibo: a conoscerlo, a non sprecarlo, a prepararlo con le proprie mani, con gli altri e per gli altri.

La riapertura delle attività in presenza – informa una nota della società – arriva dopo due anni in cui il progetto per le scuole è stato offerto in modalità digitale, per superare le restrizioni dovute alla pandemia. Dall’apertura, nel 2012, DolceCasa ha accolto più di 16 mila bambini provenienti dalle scuole del territorio ma anche da diverse province del Nord Italia, incontrando il massimo del gradimento dalla totalità degli insegnanti aderenti successivamente intervistati.

Le attività – si legge nel comunicato – hanno l’obiettivo di stimolare i bambini a mettersi in gioco e a vivere in prima persona relazioni come la collaborazione nella preparazione, la condivisione del momento del consumo, l’orgoglio di preparare qualcosa con le proprie mani e il piacere di offrirlo ad una persona cara.

Un’esperienza di circa tre ore che, grazie ad un percorso multimediale fatto di video, racconti ed esperienze dirette, consente ai bambini di conoscere anche come funziona un’azienda: dalla selezione delle materie prime, ai suoi processi produttivi fino agli impegni in ambito sociale e ambientale.