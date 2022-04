Lunedì 18 aprile a Lonato del Garda Fiabe nella Rocca

(red.) Appuntamento lunedì 18 aprile alla Rocca di Lonato del Garda (Bs) con uno dei personaggi più amati dai bambini: torna la Giornata Fantastica al Villaggio di Harry Potter, tradizionale appuntamento primaverile en plein air nel rispetto delle normative in tema sanitario. I bambini potranno partecipare alle attività e alle avventure speciali che li porteranno a scoprire il magico mondo di Harry Potter.

Per le attività al chiuso si dovrà indossare la mascherina chirurgica.

Lo scenario fiabesco della Rocca, con il ponte levatoio e le possenti mura merlate, sarà la cornice perfetta in cui i bambini, guidati dagli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago e Un mondo di avventure, potranno conoscere i personaggi che popolano la saga di Harry Potter, come i professori della Scuola di Magia, e prendere parte ad avventure straordinarie in loro compagnia.

Per l’occasione saranno allestite ben 15 postazioni dedicate ai molti e affascinanti temi di questo mondo magico, a partire da Diagon Alley, il favoloso Mercato dei Maghi dove si potranno comprare giochi e gadgets unici come le bacchette, le scope volanti, i libri di magia, i cappelli e le sciarpe dedicate alle quattro Case della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Altri mitici luoghi rievocati all’interno della Rocca, nei quali i bambini e le famiglie potranno incontrare tutti i personaggi del mondo di Harry Potter, saranno le Aule di Scuola, l’Ufficio del Preside e la Capanna di Hagrid. Saranno anche presenti uno spazio espositivo di Leonessa Bricks che porterà in mostra le costruzioni Lego a tema Harry Potter e un’aula quiz con Melagodoevents che testerà – con il grande gioco a domande – la conoscenza della saga di grandi e piccini.

In compagnia dei professori della Scuola di Magia, i bambini impareranno a lanciare gli incantesimi più iconici e preparare misteriose pozioni. Potranno anche partecipare a squadre al Gioco del Quidditch, sotto la supervisione di un arbitro che spiegherà le regole di questo sport e si assicurerà che vengano rispettate.

Ma soprattutto, potranno partecipare alle attività pensate appositamente per loro, tra le quali tre avventure fantastiche durante le quali dovranno difendere il mondo magico dalle forze del Male. Nella prima avventura, il Ministero della Magia coinvolgerà i nuovi studenti per risolvere dei misteri dentro la Foresta Proibita, popolata dalle creature più spaventose del mondo dei maghi. Nella seconda, dovranno scendere in campo con i professori per difendere la Scuola di Magia dall’invasione dei Dissennatori. Nella terza, infine, si avventureranno fino ai confini di Hogwarts per sventare i piani dei Mangiamorte e impedire a Colui-Che-Non -Deve-Essere-Nominato di impossessarsi del mondo magico. Nel parco ci sarà anche la Ford Anglia volante dei Weasley per le più belle foto ricordo dell’evento.

Sempre lunedì 18, torna anche quest’anno la Caccia al Tesoro botanica di Grandi Giardini Italiani con un percorso a indovinelli durante il quale i bambini potranno conoscere le piante del parco della Rocca attraverso l’olfatto, il tatto, la vista e realizzare il proprio erbario… scoprendo come anche nella Rocca di Lonato cresce la magica mandragora!

Le famiglie potranno anche visitare il Museo ornitologico situato nella cinquecentesca Casa del Capitano per scoprire habitat e vita dei molti rapaci che popolano l’avifauna del mondo di Harry Potter, ma solo dopo aver visitato lo spazio con Edvige e i suoi amici nel parco. In caso di maltempo per cause di forza maggiore l’evento sarà annullato.