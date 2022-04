Trenord potenzia nel weekend la linea Milano-Verona: più treni per il Garda

(red.) Trenord anticipa la stagione turistica e annuncia il potenziamento del servizio ferroviario verso il Lago di Garda nel weekend e nei giorni festivi. A partire dal 2 aprile, sia il sabato che nei festivi i passeggeri sulla linea Milano-Brescia-Verona avranno a disposizione due corse in più, rispetto all’orario regolare, per raggiungere le cittadine lacustri.

In particolare, sarà effettuato sia il sabato che nei festivi il treno straordinario 2657 (Milano Centrale 8.50-Verona P. Nuova 10.40), che fermerà a Milano Lambrate (8.59), Treviglio (9.19), Brescia (9.58), Desenzano (10.14) e Peschiera del Garda (10.23).

Inoltre, il sabato sarà aggiunta la corsa 2682 (Verona P. Nuova 18.12-Milano Centrale 20.10), che da orario regolare viene effettuata solo nei festivi.

La domenica e nei giorni festivi sarà introdotta invece la corsa 2668 (Verona P. Nuova 11.15-Milano Centrale 13.05), che da orario regolare circola solo il sabato.