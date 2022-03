Connections: il talento di 5 giovani fotografi in mostra a Sirmione

(red.) La Mostra con il Panorama più bello del Mondo si arricchisce di un nuovo stimolante progetto: Connections. 5 giovani fotografi bresciani inizieranno nei prossimi giorni a scattare nelle vie di Sirmione le fotografie con le quali verrà realizzata questa nuova sorprendente mostra.

Arianna Bonaita, 23 anni, Eleonora Pecoraro, 22 anni, Davide Rancan, 28 anni, Federica Scaroni, 24 anni e Francesca Vezzoli, 22 anni, sono stati incaricati dal Comune di Sirmione per realizzare ritratti di persone, coppie, famiglie, cittadini e turisti che racconteranno – attraverso i loro sguardi e i loro volti – una particolare storia di Sirmione.

Non è ancora il momento di rivelare i dettagli del progetto che si svelerà completamente solo nelle fasi dedicate agli scatti e all’allestimento. I fotografi saranno sempre identificabili grazie al Pass ufficiale del Comune di Sirmione e al momento dell’incontro con i soggetti da ritrarre potranno fornire loro tutte le informazioni relative al progetto.

Connections, visitabile dal prossimo mese di luglio, prosegue l’esperienza de La Mostra con il Panorama più bello del Mondo, continuando il dialogo e amplificando il circolo virtuoso tra persone, natura e arte che in pochi luoghi si può realizzare così compiutamente come a Sirmione. La scelta dei 5 giovani “artisti” rispecchia la storia di Maria Callas e del suo precoce talento. Ognuno di loro si è formato presso l’istituto Laba, Libera Accademia di Belle Arti di Brescia: un modo per intercettare lo spirito del nostro tempo direttamente nei suoi luoghi d’origine.

Connections è un tassello di un mosaico di iniziative che unisce Sirmione al mondo della fotografia e a quello dell’espressione artistica in generale: mentre si sta per chiudere il bando della Sirmione Photo Residency, sono aperte le iscrizioni per altri due concorsi fotografici, la Sirmione 10% Photo Marathon e il Lake Garda Block Notes Photo Contest.

Dal 9 aprile aprirà a Palazzo Callas Exhibitions “A big book”, la mostra dedicata al Premio Sirmione per la Fotografia 2021 e si apriranno le iscrizioni per i due storici concorsi fotografici di Sirmione, il Lake Garda Photo Challenge e la Sirmione Photo Marathon.